В Тюмени меняются тренды на жилье среди иногородних студентов

Иногородние студенты, приезжая в Тюмень для получения профессионального образования, покупают или арендуют однокомнатные квартиры чаще, чем селятся в пансионаты, общежития или комнаты с подселением.

Как отмечают эксперты, за последние несколько лет запросы студентов относительно жилья значительно изменились. Если раньше в августе и сентябре наблюдался большой спрос на комнаты в общежитиях и в квартирах с подселением, пансионаты, то сейчас зафиксировано больше запросов на отдельные благоустроенные однокомнатные квартиры стоимостью до 15 тысяч рублей в центральных частях города Тюмени.

Руководитель федеральной компании в сфере недвижимости Ильдар Хусаинов рассказал, что выросло количество запросов и на многокомнатные квартиры - это относительно новый тренд на рынке аренды жилой недвижимости в Тюмени. Будущие студенты ищут не просто жильё, а комфортную и просторную квартиру. Однако предпочтение они отдают все же городской недвижимости, а не загородным домам.

Растет доля студентов, для кого родители приобретают квартиру в Тюмени. Это произошло, в том числе, благодаря снижению ипотечной ставки: размер ежемесячного платежа по кредиту порой сопоставим с размером арендной платы, пишет "Мегатюмень".