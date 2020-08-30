Тюменцы могут победить осеннюю хандру активными движениями

Осенняя хмурая погода и дожди навевают унылое настроение, а кто-то и вовсе впадает в депрессию. Владелица тюменской студии йоги и опытный фитнес-тренер Лариса Рябкова советует избавляться от хандры с помощью активных действий.

Тренер считает, что жизнь современного человека гиподинамична: люди мало двигаются, много сидят в офисах и автомобилях. Это не только становится причиной снижения тонуса мышц, но и уменьшает наши жизненные силы. Чтобы не боятся хандры, необходимо быть активными, больше ходить, выполнять упражнения и дыхательные гимнастики.

По словам Ларисы Рябковой, для этого не нужно бежать в спортзалы. Для поднятия активности достаточно выполнять утреннюю зарядку, подниматься по лестнице пешком, не пользуясь лифтом, а вместо общественного транспорта и автомобиля выбирать пешие прогулки или езду на велосипеде.

Лариса отмечает, что полноценная практика йоги оказывает всестороннее воздействие на организм человека, при этом заниматься ею могут как взрослые, так и дети. Дыхательные практики помогут наполнить легкие воздухом и укрепят иммунитет, что немаловажно в период пандемии. Такие простые упражнения по утрам как похлопывания по телу, растирание ушей, точки над губой и под губой помогут снять надвигающуюся хандру. Также осенью особенно важна теплая пища – стоит меньше употреблять сырую пищу, предпочитая теплую и полезную еду.

Тюменцам, работающим в офисе, фитнес-тренер советует минимум раз в час делать небольшую разминку для спины. Упражнения можно выполнять прямо сидя за столом. Необходимо выпрямить спину и прижать таз вниз, поднять на вдохе грудную клетку вверх, вытянуть позвоночник и сделать ещё более глубокий вдох. Затем нужно вытянуть руки вверх и создать с помощью рук вытяжение – для кистей рук также создастся прогиб. Такие упражнения помогут снять усталость и напряжение в области шеи, позвоночника и таза, пишет "Тюменская область сегодня".