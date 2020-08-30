В Ишиме планируют обучать управлению беспилотными дронами

Тюменские общественники совместно с Ишимской автошколой ДОСААФ России планируют обучение будущих призывников профессии "оператор беспилотных дронов".

По словам директора Центра патриотического воспитания "Достойный выбор" Максима Шереметьева, его команда рассчитывает предложить ДОСААФ зарегистрировать эту профессию в качестве военно-учетной специальности.

Сотрудники Центра в начале августа представили генерал-полковнику, председателю ДОСААФ России Александру Колмакову во время его визита два своих проекта: "Команду ДВ" в качестве успешного кейса по профориентации и "Стальную гвардию", которая востребована среди подростков местного и других регионов. Максим Шереметьев подчеркнул, что тюменцы заинтересованы в сотрудничестве с отделениями ДОСААФ по линии военно-патриотического воспитания. Одна из идей, предложенных Александру Колмакову, – подготовка на базе Ишима пилотного проекта по обучению профессии "оператор беспилотных дронов".

Максим Шереметьев пояснил, что ДОСААФ по заказу Минобороны обучает призывников военно-учетным специальностям. В министерстве учреждена концепция боевого применения робототехнических систем и комплексов различного класса и назначения. При этом роботизированные комплексы составят около 30 процентов в общей структуре вооружения и военной техники в армии. По мнению Максима Шереметьева, специальность оператора дистанционного управления будет востребованной, и есть необходимость в подготовке таких специалистов.

В настоящий момент идёт работа над проектами и привлечение финансирования для того, чтобы Ишимская автошколу ДОСААФ стала центром патриотического воспитания и притяжения ребят из ближайших регионов, пишет ИА "Тюменская линия".