Школьники Тюмени смогут проложить безопасный путь в школу

20:14 29 августа 2020
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pixabay.com

Школьники Тюменской области вместе со своими родителями начертят безопасный маршрут "Дом-Школа-Дом", указав при этом наиболее оптимальный путь. Кроме того, такие безопасные пути дети нарисуют на плакатах в каждом классе вместе с учителем.

Для этого будут использованы специальные бланки и плакаты, изготовленные в рамках государственной программы Тюменской области "Повышение безопасности дорожного движения". Электронные варианты таких бланков разместят на официальных страницах ГИБДД Тюменской области в социальных сетях Вконтакте, Инстаграмм, и на сайтах детских образовательных учреждений, сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.

Каждая из школ региона должна разместить схемы безопасных маршрутов на информационных стендах в холлах учебных заведений в доступном для детей месте. Перед началом нового учебного года сотрудники ГИБДД проверят наличие таких схем, а также правильность их заполнения. Такие меры смогут предотвратить ДТП с участием детей и сделать путь из дома в школу и обратно безопасным.

Теги: безопасность дорожного движения , ГИБДД , дети , школьники
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