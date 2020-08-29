Тюменцам рассказали о самых популярных туристических направлениях сентября

Лето подходит к концу, как и каникулы многих жителей региона. Однако у кого-то отпуск только начинается. Эксперт по туризму Марина Удовкина поделилась тройкой лидирующих направлений среди отдыхающих тюменцев в сентябре.

В этом году значительно вырос спрос на внутренний туризм, и первую строчку рейтинга лидеров занимает город Сочи. Марина Удовкина отметила, что в этом городе в первой половине сентября солнце ещё припекает, а температура воды в начале сентября составляет около +27 градусов, в середине сентября – около +25, в конце первого осеннего месяца +24 градуса. Такая температура делает море максимально пригодным для купания.

На втором месте рейтинга расположился Крым. Полуостров запомнится красотами природы, а города разных эпох никого не оставят равнодушными. Море в течение всего сентября остается теплым. Мнения тюменцев об отдыхе в Крыму разнятся, но в целом, по словам эксперта, большинство из них – положительные.

Третью строчку занимает Турция со своими демократичными ценами. Отдых семейной пары с ребенком обойдется минимум в 85 тысяч рублей за тур по системе все включено. Эксперт рассказала, что туристы отправились в путь на следующий же день после старта рейсов с 10 августа. Уже успевшие отдохнуть тюменцы делятся положительными впечатлениями об отдыхе, особенно довольны почти пустыми пляжами. Но, по мнению Марины, постепенно возрастает количество отдыхающих и пляжи заполняются.

Все туристы по прилету в Россию должны сдать тест на коронавирус и загрузить его на портал "Госулуги". Как отмечает эксперт, сдача теста – дополнительные траты, однако это необходимые профилактические меры периода пандемии. Семье из четырех человек потребуется около 10 тысяч рублей для прохождения тестов, необходимо иметь это ввиду.

В настоящий момент рынок туристических услуг имеет достаточное количество предложений пор всем трем популярным направлениям, пишет "Тюменская область сегодня".