Дмитрий Осипов: в Тюмени востребованы площадки для экстремальных видов спорта

Депутат городской думы Дмитрий Осипов совместно с руководителем управы Калининского административного округа Владимиром Кильтау и руководителем Союза экстремальных видов спорта Иваном Шмониным обсудил вопрос создания площадки для занятий экстремальным спортом в районе Московского тракта, 123. Депутат отметил, что эти направления спорта популярны среди молодежи, но инфраструктура для тренировок в округе не развита. Полноценная площадка есть только в сквере на улице Вьюжной.

"Скейтбординг и веломотокросс стали олимпийскими видами спорта и данные направления становятся очень популярными среди детей и подростков, городу необходимо идти в ногу с запросами времени и создавать инфраструктуру, удовлетворяющую потребности как новичков, так и тех, кто занимается на профессиональном уровне, - считает Осипов. - Создавая спортивные площадки, мы закладываем элемент развития, формируем занятость детей и подростков, направляя неуемную энергию в полезное русло.

По итогам встречи был определен комплекс мероприятий. Так, в начале октября планируется представить эскизный проект площадки и запустить дальнейшие процедуры реализации проекта.