Тюменский музыкальный фестиваль объединит 16 городов России

Более восьмидесяти участников из шестнадцати городов страны примут участие в онлайн-фестиваль для рэп-исполнителей и битбоксеров FREEMUSIC 4.0, который пройдет 29 августа. Хедлайнером и судьей в рэп-направлении выступит легенда российской хип-хоп сцены Лигалайз.

"За 3 года проведения фестиваля наш проект обрёл свою аудиторию и неповторимую атмосферу. Несмотря на новый формат проведения события в этом году, его масштабность и наша включенность в подготовку ничуть не снизилась. Скорее, наоборот. Но мы быстро адаптировались. И для самих участников возможностей стало больше: человек из любой точки страны и, как показала практика, мира может к присоединиться к основным действиям. А еще участников и зрителей ждет по-настоящему крутой сюрприз. Все рассказывать не стану. Присоединяйтесь к нам и сами все увидите и услышите, — комментирует организатор фестиваля Сергей Черня.

Выступления финалистов начнутся в 16:00, смотреть трансляцию можно здесь.