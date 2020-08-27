Почта России снизила цены на розничные товары

Фото: Почта России

В почтовых отделениях до 20 сентября на продукты питания и брендированные товары каждую неделю действуют скидки от 15 до 30%. Товары – участники акции отмечены ценниками "специальная цена".

До 30 августа действует скидка 30% на товары с символикой Почты России. Игрушки: 3D-пазлы, книжки с фигурными ластиками, конструкторы, куклы, коллекционные модели почтовых автомобилей, а также познавательные журналы. Темный и молочный шоколад, вафельные и желейные конфеты. При производстве всей линейки товаров используются качественные и безопасные материалы. Продукция имеет все необходимые сертификаты и разрешения на использование логотипов.

С 31 августа по 6 сентября - скидка 20% на кондитерские изделия. С 7 по 13 сентября – скидка 15% на различные крупы и макаронные изделия, и с 14 по 21 сентября на 20% будут снижены цены на консервированные продукты питания.

Скидка предусмотрена на различные категории товаров, наиболее востребованных в почтовых отделениях малых городов и сельской местности. Это позволяет клиентам Почты России приобрести товар по доступной цене. Вне зависимости от территориального расположения отделения связи можно приобрести продукты и непродовольственные товары для дома, а также заказать бесплатную доставку на дом. Предоставление скидок в отделениях Почты России позволяет сэкономить семейный бюджет и приобрести качественные товары первой необходимости в шаговой доступности.

В отделениях связи также широко представлены товары для школы: ручки, карандаши, фломастеры, тетради, альбомы, дневники, рюкзаки, наборы для первоклассников. Ежегодно к началу учебного года Почта России расширяет ассортимент канцелярских товаров, совместно с ведущими поставщиками выбирает школьные товары с лучшим соотношением цена/качество для их представления в почтовых отделениях.