В Тюмени начался второй этап исследования популяционного иммунитета у населения к COVID-19

Популяционный иммунитет к COVID-19 исследуется в 26 субъектах РФ, в том числе в Тюменской области. Первый этап прошел в июне, второй стартовал в последние дни августа, третий запланирован на ноябрь. На всех этапах будут тестировать одни и тех же людей. Это позволит ученым отследить динамику, понять, как долго антитела сохраняются в организме.

"По результатам первого этапа государственного проекта по изучению популяционного иммунитета в нашем регионе отмечен показатель 24,5%. Причем у детей от года до шести лет этот показатель составил 34%. Наименьший показатель иммунитета отмечен среди людей старше 70 лет - 13%", - сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо.

В Институте краевой инфекционной патологии, на базе которого проводится исследование, пояснили, что в ближайшие дни волонтерам позвонят и пригласят для повторной сдачи крови на анализ.