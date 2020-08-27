Депутат Тюменской гордумы вручила подарки ветеранам трудового фронта

Депутат Тюменской городской думы Альбина Селезнева продолжает работу с жителями своего избирательного округа, уделяя особое внимание общению с пожилыми людьми. В августе народный избранник побывала в гостях у ветеранов трудового фронта Клавдии Ларионовой и Веры Преснецовой.

Клавдия Афанасьевна Ларионова в этом году отпраздновала 90-летний юбилей. После окончания семи классов Клавдия трудилась в Байкаловском районе Тюменской области на заготовках древесины для оружейных прикладов. В 1943 году она получила производственную травму, попала в тюменский госпиталь, а после выздоровления осталась там и проработала медицинской сестрой до выхода на пенсию. Депутат поздравила ветерана с днем рождения и вручила подарки.

Ветерану трудового фронта Вере Ивановне Преснецовой Альбина Селезнева вручила подарок и Благодарственное письмо депутата за многолетний добросовестный труд и в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Больше двадцати лет Вера Ивановна проработала кладовщиком на торговой базе "Главтюменьгеологии" в Тюмени.