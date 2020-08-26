В Тюменской области зарегистрировано 74 случая заболевания клещевыми инфекциями

В Тюменской области зафиксировано 18 100 обращений по поводу присасывания клещей. Всем пострадавшим, не привитым против клещевого энцефалита, назначается экстренная профилактика противоклещевым иммуноглобулином.

С начала сезона на территории региона зарегистрировано 33 случая заболевания клещевым энцефалитом, 41 случай заболевания клещевым боррелиозом.

В случае присасывания клеща необходимо как можно раньше обратиться за медицинской помощью. Жителям Тюмени оказывают помощь в приемном отделении Тюменской областной инфекционной клинической больницы (ул. Ленина, 69).

Снятых клещей рекомендуется исследовать на наличие возбудителей инфекционных болезней в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области и Тюменского НИИ краевой инфекционной патологии.

Работает горячая линия управления Роспотребнадзора по Тюменской области по профилактике клещевых инфекций 8-9044-92-92-30.