Анастасия Камитова стала учителем года Тюменской области

Чествование призеров конкурса прошло в рамках областного педфорума. Конкурс был необычным по формату, но все участники достойно выдержали испытания, проявив креативность, гибкость, открытость для новых технологий.
Победителем в номинации "Учитель года Тюменской области 2020" стала учитель начальных классов тюменской гимназии № 5 Анастасия Камитова. Второе место заняла учитель русского языка и литературы тюменской школы № 22 Мария Петрова. Третьим стал физик из заводоуковской школы №3 Сергей Терехов.
Приз зрительских симпатий достался учителю начальных классов ишимской средней школы №12 Ксении Ткаченко. Филолог из абатской школы №1 Анастасия Киприна признана победителем в номинации "Педагогический дебют года".
"Воспитателем года" стала инструктор по физкультуре тюменского детсада № 55 Дарья Бутакова.
Победу в номинации "Педагог-психолог Тюменской области" одержала Надежда Боянович из школы № 60 Тюмени.
Марина Куликова из бердюжского детского сада "Малышок" признана лучшим "Педагогом-дефектологом Тюменской области".
Все финалисты получили подарки от Тюменской межрегиональной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ в лице Валентины Худяковой.
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