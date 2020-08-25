Анастасия Камитова стала учителем года Тюменской области

Чествование призеров конкурса прошло в рамках областного педфорума. Конкурс был необычным по формату, но все участники достойно выдержали испытания, проявив креативность, гибкость, открытость для новых технологий.

Победителем в номинации "Учитель года Тюменской области 2020" стала учитель начальных классов тюменской гимназии № 5 Анастасия Камитова. Второе место заняла учитель русского языка и литературы тюменской школы № 22 Мария Петрова. Третьим стал физик из заводоуковской школы №3 Сергей Терехов.

Приз зрительских симпатий достался учителю начальных классов ишимской средней школы №12 Ксении Ткаченко. Филолог из абатской школы №1 Анастасия Киприна признана победителем в номинации "Педагогический дебют года".

"Воспитателем года" стала инструктор по физкультуре тюменского детсада № 55 Дарья Бутакова.

Победу в номинации "Педагог-психолог Тюменской области" одержала Надежда Боянович из школы № 60 Тюмени.

Марина Куликова из бердюжского детского сада "Малышок" признана лучшим "Педагогом-дефектологом Тюменской области".

Все финалисты получили подарки от Тюменской межрегиональной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ в лице Валентины Худяковой.