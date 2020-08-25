Трудовое лето в Тюмени прошло по плану

Профориентационные проекты, реализуемые в Тюмени, востребованы среди проростков и очень важны, считает председатель постоянной комиссии по социальному развитию Тюменской городской думы Елена Бойко.

В частности, депутат подчеркнула социальную значимость проекта "Отряды мэра". "Юные тюменцы не только получают первые навыки работы по выбранной специальности, но и выстраивают коммуникативные связи – со сверстниками, наставниками, работодателями, потому что неформальная обстановка способствует формированию личности подростка. Плюс ребята неплохо зарабатывают", - отметила Бойко.

В нынешний сезон работа отрядов мэра организовывалась с учетом ограничительных мер, направленных на профилактику распространения коронавируса, однако в целом это не помешало детям успешно провести трудовой сезон. "Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований быстро становится привычным. Думаю, даже с учетом ограничительных мер летний отдых и трудовая занятость не потеряли своей привлекательности для подростков. Администрация города обеспечила ребят масками, антисептиками, работают дети в основном парами. На предприятиях ответственность за безопасность школьников берут на себя работодатели. Я сама видела довольные лица ребят, работающих в сфере благоустройства города. Ни маски, ни социальная дистанция явно не испортили им впечатление от летних трудовых дней", - считает депутат.