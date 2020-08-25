Для тюменцев работает горячая линия по качеству школьных принадлежностей

До 2 сентября в управлении Роспотребнадзора работает горячая линия по вопросам качества и безопасности детских товаров, школьных принадлежностей.

Тюменцы могут получить консультации по вопросам качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, школьной формы, канцелярских товаров и школьных принадлежностей, а также действующих нормативных гигиенических требований к этой категории товаров.

Задать свои вопросы специалистам управления Роспотребнадзора можно по телефонам: 20-24-03, 20-34-56, 8-963-068-79-21, 20-86-66. Время работы горячей линии: понедельник–четверг: 9.00–18.00; пятница: 9.00–16.45; перерыв: 13.00–13.45.