В Тюменской области выросло число отравлений наркотиками

По данным областного наркологического диспансера, общее количество отравлений наркотическими веществами за первое полугодие 2020 года (119 случаев) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (81 случай) увеличилось на 46,9%.
На первом месте среди отравлений наркотическими веществами отравления опиатами — 75,2% (91 случай), в структуре опиатов препарат метадон — 61 случай.
Отмечается рост количества отравлений наркотиками со смертельным исходом на 27 человек в сравнении с прошлым годом.
Смертельные отравления за 2020 год в основном произошли от наркотических веществ группы опиатов — 61 случай и группы психостимуляторов — 8 случаев.
"Нас очень беспокоит, что увеличилось количество смертельных отравлений — и в первую очередь из-за метадона. Как бы ни звучало, но надо сказать, что нет еще опыта употребления, поэтому даже первое употребление может быть смертельным. Мы даже нашим пациентам говорим: знайте, расскажите, что метадон — это высокотоксичный наркотик. Он уносит молодые жизни. Расскажите друзьям, знакомым близким. Сейчас все субъекты профилактики работают над этой проблемой", — рассказывает главный врач Областного наркологического диспансера Иван Казанцев.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru