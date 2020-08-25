В Тюменской области выросло число отравлений наркотиками

По данным областного наркологического диспансера, общее количество отравлений наркотическими веществами за первое полугодие 2020 года (119 случаев) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (81 случай) увеличилось на 46,9%.

На первом месте среди отравлений наркотическими веществами отравления опиатами — 75,2% (91 случай), в структуре опиатов препарат метадон — 61 случай.

Отмечается рост количества отравлений наркотиками со смертельным исходом на 27 человек в сравнении с прошлым годом.

Смертельные отравления за 2020 год в основном произошли от наркотических веществ группы опиатов — 61 случай и группы психостимуляторов — 8 случаев.

"Нас очень беспокоит, что увеличилось количество смертельных отравлений — и в первую очередь из-за метадона. Как бы ни звучало, но надо сказать, что нет еще опыта употребления, поэтому даже первое употребление может быть смертельным. Мы даже нашим пациентам говорим: знайте, расскажите, что метадон — это высокотоксичный наркотик. Он уносит молодые жизни. Расскажите друзьям, знакомым близким. Сейчас все субъекты профилактики работают над этой проблемой", — рассказывает главный врач Областного наркологического диспансера Иван Казанцев.