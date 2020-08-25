В Тюменской области произошло 213 лесных пожаров

Всего с начала года на территории Тюменской области ликвидировано 213 лесных пожаров. Об этом сообщает областной департамент лесного комплекса.

Жителям региона напоминают, что на территории Тюменской области действует особый противопожарный режим. На период его действия запрещено разводить костры и выжигать сухую растительность, сжигать мусор, готовить пищу на открытом огне, углях, в том числе с использованием устройств для приготовления пищи на углях.

За нарушение гражданами правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная ответственность. В случае уничтожения или повреждения лесных насаждений вследствие лесного пожара виновные лица привлекаются к уголовной ответственности.

В случае обнаружения природного пожара необходимо немедленно сообщить о нем по телефону 8-800-100-94-00 или по короткому номеру 112.