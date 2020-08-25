В Тюменской области с начала года задержали 5,5 тысяч пьяных водителей

С начала года на дорогах Тюменской области был выявлен 5591 водитель, управлявший транспортом под воздействием алкоголя и наркотиков. За тот же период 2019 года таких водителей было меньше на 100 человек.
"Благодаря тому, что эти водители были выведены из участия в дорожном движении, снизилось число дорожных аварий с этой категорией нарушителей ПДД. За 7 месяцев текущего года в регионе произошло 106 ДТП с участием водителей в состоянии опьянения, в них погибли 13 человек, 163 человека ранены. При этом число погибших по сравнению с прошлым годом сократилось на 57%", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
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