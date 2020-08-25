Улица Западносибирская в Тюмени стала безопаснее для пешеходов

10:00 25 августа 2020
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
duma.tyumen-city.ru

Светофор с кнопкой, который пешеход может сам переключить, появился на нерегулируемом  переходе на улице Западносибирской в районе дома № 30. Новый дорожный объект рабочие установили по ходатайству депутата Тюменской городской думы Альбины Селезневой.

Ранее жители микрорайона неоднократно обращались к народному избраннику с просьбой решить вопрос безопасности дорожного движения на этом оживленном участке улицы.

В данном районе схема проезда организована так, что четырехполосная дорога улицы Западносибирской переходит в двухполосную, транспорту разрешен поворот налево. Последнее дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим несовершеннолетним велосипедистом произошло в начале лета. Рядом расположены два водоема, летом жители идут отдыхать к воде, зимой - для прогулок на лыжах. 

"Установка светофора вызывного действия обеспечит безопасность дорожного движения в этом районе", - считает Альбина Селезнева.

Теги: безопасность дорожного движения , пешеходы , светофоры , Тюменская городская дума
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Сентябрь, 2020