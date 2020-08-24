Тюменская семья стала призером всероссийского конкурса "Семья года – 2020"

Семья Чаюн из Тюмени вошла в число победителей всероссийского конкурса "Семья года – 2020" в номинации "Молодая семья".

Данил и Евгения вместе четыре года, у них трехлетний сын Артем. Оба родителя - мастера спорта России международного класса по спортивной аэробике. В 2018 году они организовали "Школу аэробной гимнастики" и теперь популяризируют здоровый образ среди детей и взрослых.

"Победа в конкурсе – еще один повод подтвердить, что семья – это самое важное для нас. Мы рады, что вошли в число победителей", – поделилась эмоциями Евгения Чаюн.

По итогу проведения всероссийского конкурса будет выпущена книга "Национальная книга-летопись" с историями всех семей-победителей. Торжественное чествование пройдет 29 ноября, в День матери.

Тюменцы ежегодно участвуют в конкурсе семей и традиционно становятся призерами в одной из номинаций.