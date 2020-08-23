Юные тюменцы укрепили иммунитет на летних сменах в пришкольных лагерях

Тюменские школьники смогли сохранить и укрепить свое здоровье в рамках летних смен в пришкольных лагерях. К такому выводу пришли медицинские работники.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, на территории Каскаринского МО Тюменского района было организовано два пришкольных лагеря. В летнем оздоровительном лагере "Солнышко" вторую смену провели 93 ребенка, а в лагере "Олимпиец" отдохнули 30 детей. Программа смены была посвящена туризму. Для детей были организованы ежедневные утренние зарядки, физкультминутки во время мероприятий, коллективные подвижных игры на свежем воздухе. В подготовке принимала участие медсестра Каскаринской амбулатории, филиала Областной больницы №19 Наталья Синицына. По итогам участия в занятиях выраженный оздоровительный эффект после смены проявился у 119 человек, а ухудшения состояния нет ни у кого.

Наталья Синицына проводила с ребятами теоретические и практические занятия. Особенное внимание уделили оказанию первой помощи в полевых условиях. Медработник рассказала о профилактике летнего травматизма, а затем на практическом занятии показала ребятам, что нужно положить с собой в походную аптечку. Школьники сами пробовали накладывать повязки и шины, а также сделали небольшие носилки из подручных материалов и научились транспортировать пострадавших.

Кроме того, школьники изучили современные способы оказания помощи при травмах: "примерили" на себя пневматические шины, вакуумный матрас, фиксатор ключицы, гипотермический пакет.