Центр занятости предлагает тюменцам десятки тысяч вакансий

Департамент труда и занятости Тюменской области огласил основные показатели на рынке труда. Лидером среди всех сфер выступает сфера строительства.

За помощью в трудоустройстве, по данным на 1 августа, в центр занятости обратилось около 70,4 тысяч тюменцев. Из них 69,5% смогли устроиться на постоянную работу. Областной банк центра занятости располагает 36 тыс. 514 вакансиями, из которых 8048 относятся к сфере строительства. Специалисты необходимы также в области образования – 4650 вакансий, культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 3854, торговле и ремонте автотранспорта – 2593. Много вакантных мест и в области здравоохранения и социальных услуг – 1895, административной деятельности и дополнительных услугах – 1617, гостиничном деле и общепите – 988.

Средней зарплатой выше 40 тысяч рублей могут похвастаться монтажники, электромонтажники, прорабы, риелторы. Менее 20 тысяч средняя зарплата у продавцов продовольственных товаров и пекарей, страховых агентов, помощников воспитателей и разнорабочих, пишет "Вслух.ру".

На интерактивном сайте департамента любой желающий может подобрать себе подходящее рабочее место.