"Отряды мэра" в Тюмени готовятся к закрытию сезона 2020 года

Фото из группы "Отряды мэра Тюмень" ВКонтакте

Тюменские подростки завершают свою летнюю трудовую деятельность. Уже 25 августа подходит к концу четвертая, последняя смена "Отрядов мэра", которая продолжалась в течение пяти рабочих дней. В этом году сезон был посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В связи с коронавирусом первая смена "Отрядов мэра" стартовала лишь 6 июля, на месяц позже, а торжественное открытие смены прошло в режиме онлайн. Подросткам было предложено около 40 профессий, большая часть рабочих мест была организована на открытом воздухе.

Все участники "Отрядов мэра" вели свою трудовую деятельность в соответствии с мерами, предписанными Роспотребнадзором: обрабатывали руки санитайзерами, использовали защитные маски и соблюдали социальную дистанцию, пишет "Вслух.ру".

"Отряды мэра" начали свою деятельность в Тюмени с 1999 года. Благодаря этой программе, подростки в возрасте от 14 до 18 лет могут подзаработать и получить опыт трудовой деятельности. За все время существования "Отрядов мэра" более 60 тысяч юных тюменцев смогли провести свои летние каникулы с пользой.