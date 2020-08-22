Вакцинация от гриппа начнется в Тюмени уже в августе

Близится конец лета, а это значит, что совсем скоро дети вернутся в школу и детские сады. Начнется пора бесконечных уроков, кружков, общения с друзьями. Но не все так беззаботно – вместе с осенним холодком и учебой возвращаются простудные заболевания, которые протекают как в легкой, так и в тяжелой форме: ОРВИ, грипп.

Гриппом, как правило, заражаются воздушно-капельным и контактно-бытовым путем. Начало заболевания носит внезапный характер и сопровождается высокой температурой, ознобом. Через 2-3 дня у больного появляется кашель, насморк, боли в горле.

"Грипп опасен осложнениями, которые довольно часто встречаются у детей: синусит, пневмония, отит, заболевания сердечно-сосудистой и центральной нервной систем", – приводит портал МЕДИНФО72 слова районного педиатра ГБУЗ ТО "Областной больницы № 19" Нины Викторовны Грековой.

К счастью, последствия несовершенного детского иммунитета можно предотвратить, поставив прививку против гриппа. Вакцинацию детей можно начинать с 6-месячного возраста, особенно нуждаются в защите детки до года. Также в обязательном порядке прививаются дошкольники, школьники, студенты, дети, страдающие хроническими заболеваниями и часто болеющие простудными заболеваниями.

На сегодняшний день в ходу два вида надежной защиты: вакцины "Гриппол плюс" и "Ультрикс". Иммунный ответ на прививку формируется от двух недель до месяца и обеспечивает защиту организма на протяжении года.

По словам Нины Викторовны, в связи с появлением новой коронавирусной инфекции в 2020 году вакцинацию начнут уже в августе, а не с осени, как раньше.

Если вы приняли решение поставить прививку от гриппа, то получить приглашение на вакцинацию можно от участковых врачей-педиатров, фельдшеров на ФАПах, медсестер в школьных учреждениях.

Конечно, давать или нет разрешение – решать вам. Однако стоит помнить, что детский организм нуждается в дополнительной защите во время эпидемиологического сезона. Принимайте верные решения и будьте здоровы!