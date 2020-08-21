Тюменский "МОСТ" прошли более 150 тюменских детей

Тюменский марафон мероприятий "МОСТ" - проект для детей, в том числе находящихся в социально опасном положении. Он реализуется по четырем направлениям: безопасность, спорт и ЗОЖ, блогерство, добровольчество. Сегодня состоялось одно из событий по первому направлению, организованное администрацией города Тюмени совместно с Главным управлением МЧС по Тюменской области.

"Ребята примерили боевую одежду пожарного, аппараты со сжатым воздухом и теплоотражательные костюмы. Также они отработали действия по тушению пожаров, выяснили, что находится в расчете пожарного автомобиля и что и при каких обстоятельствах применяется помимо основного пожарно-технического вооружения на тушении", - пояснил лейтенант внутренней службы ГУ МЧС России по Тюменской области Владимир Сажин.

Ребята с удовольствием мерили одежду, изучали оборудование, отрабатывали навыки пожарных. А единственной девушкой, которая примерила спецодежду пожарного вместе с аппаратом со сжатым воздухом (вес этого оборудования вместе с одеждой чуть больше 20 кг) стала педагог ДЮЦ "Пламя" Наталья Сергеевна.

На сегодняшний день участниками проекта "МОСТ" стали уже более 150 детей в возрасте от 7 до 18 лет. Проект продлится до ноября 2020 года.