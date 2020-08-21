"Морфология улиц" подарила Тюмени 11 новых стрит-артов

Участники тюменского фестиваля уличного искусства "Морфология улиц" за три недели создали 11 артов. До конца августа еще 11 художников будут расписывать стены города. Готовые работы можно увидеть не только на центральных улицах, но и во дворах микрорайонов.

Самый большой арт (567 м²) — работа Яна Посадского (Воронеж) находится на Володарского, 22/Дзержинского, 38. Взяв за основу одну из версий происхождения названия Тюмень, Ян изобразил десятитысячную купюру времен дефолта, в которую вписал нефтяные вышки и современную экономическую ситуацию. На кирпичной стене гаражного кооператива "Мотор-96" (Сакко, 32) художница Tinstwin (Тина Прохорова) нарисовала арт, посвященный размышлению об исключительности каждого человека. Она считает, что уважение своих и чужих уникальных черт позволяет совершать открытия, вдохновляться и двигаться вперед.

Арт Славы ПТРК (Москва) на улице 30 лет Победы, 138А выглядит как тетрис, который складывается в советский забор ПО-2. Так, художник хотел показать, что каждая стена, неважно между людьми она или между пространствами, воздвигается постепенно, хотя обычно люди этого не замечают.

Абстракция Дениса Tachez (Самара) на Олимпийской, 51, наоборот, поднимает универсальные темы гармонии и красоты. В этой работе художник создал согласованную композицию с помощью необычных сочетаний форм и оттенков.

Dyoma 21 (Рязань) создал арт на Энергетиков, 19. Работа напоминает зрителю о детстве, проведенном в России в 90-х годах. Референсом к картине послужила одежда тех лет. На Северной, 9 появился первый тюменский арт от команды Mors. На нем изображена в яркой цветовой гамме загадочная героиня, отвернутая от улицы и отвергающая шум и суету.

Кроме того, Никита Сциссор (Сочи) оставил на заборе возле Ванцетти, 1 импровизированную работу, куда интегрировал смайлы, олицетворяющие реальных людей. При реализации художник решил устроить интерактив и пригласил жителей города принять участие в создании арта.

До конца августа еще 11 новых рисунков появятся на Доме печати, хлебокомбинате, Тюменском экономическом колледже, напротив Правительства и других зданиях, гаражах и заборах, предоставленных партнерами фестиваля СУЭНКО, "Ростелекомом" и УСТЭК.

Подробнее о художниках и работах можно почитать в группе "Морфологии улиц" в разделе "Статьи".

Ранее на фестивале прошла бесплатная образовательная программа в онлайн-формате. Она включала в себя лекции, подкасты, видеоинтервью, статьи, подборки о стрит-арте, продвижении личного бренда, монетизации творчества, кураторском подходе, развитии насмотренности от экспертов из Екатеринбурга, Москвы и Томска. Найти материалы можно в группе ВКонтакте.

Организатор фестиваля — мультицентр "Контора пароходства".