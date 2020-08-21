Первый день XV фестиваля уличных театров "Сны улиц" открыт

Главное культурное событие лета все-таки состоится, несмотря на вирус, ограничения и дождь! Знакомим с полной программой юбилейного фестиваля в новом формате – путешествие уличных театров по дворам:

21 августа, Тюмень:



11:30 – манифест от Сергея Корсакова (проект "Картония", Москва) и Олега Скотникова (театр "Странствующие Куклы Господина Пэжо", Санкт-Петербург)

12:00 – Шоу в воздухе "Полет во сне" с участием тюменских артистов цирка.

Смотреть Открытие фестиваля здесь.

15:00 – спектакль "Мумий-land", Театр "Мимикрия" (Тюмень)

площадь Европы (ЖК "Европейский")

19:00 – музыкальный перформанс "Кракатау Батукада", студия барабанов "Полиритмия" (Тюмень)

микрорайон "Ямальский 1"



22 августа, Тюмень:



15:00 – шествие "Моллюск Ревю", Санкт-Петербургское Театральное Товарищество "КОМИК-ТРЕСТ"

ЖК "Новин квартал" (50 лет Октября, 57а)

17:00 – шествие "Между завтра и вчера", уличный театр "Пластилиновый дождь" (Самара)

ЖК Звездный (Беляева 35/2)

19:00 – шествие "Затерянный караван", Авторский театр "Эскизы в пространстве" (Москва)

ЖК Ново-Патрушево (Александра Митинского 7)



23 августа, Тобольск:



12:00 – шествие персонажей из спектакля "Сказки народов севера", Свободный молодежный театр (Тобольск)

Сквер им. П.П. Ершова

15:00 – перформанс "Insectum sapiens (Мотылек разумный)", театр-проект "Чудейство" (Тюмень)

7 микрорайон

15:00 - музыкальный перформанс "Кракатау Батукада", студия барабанов "Полиритмия" (Тюмень)

15 микрорайон

16:00 – шествие "Моллюск Ревю", Санкт-Петербургское Театральное Товарищество "КОМИК-ТРЕСТ"

4 микрорайон

17:00 – шествие "Между завтра и вчера", уличный театр "Пластилиновый дождь" (Самара)

7а микрорайон

18:00 – шествие "Затерянный караван", авторский театр "Эскизы в пространстве" (Москва)

6 микрорайон

Подробная программа фестиваля и расписание трансляций на сайте фестиваля