Первый день XV фестиваля уличных театров "Сны улиц" открыт

10:01 21 августа 2020
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Главное культурное событие лета все-таки состоится, несмотря на вирус, ограничения и дождь! Знакомим с полной программой юбилейного фестиваля в новом формате – путешествие уличных театров по дворам:

21 августа, Тюмень:


11:30 – манифест от Сергея Корсакова (проект "Картония", Москва) и Олега Скотникова (театр "Странствующие Куклы Господина Пэжо", Санкт-Петербург) 

12:00 – Шоу в воздухе "Полет во сне" с участием тюменских артистов цирка. 

Смотреть Открытие фестиваля здесь.

15:00 – спектакль "Мумий-land", Театр "Мимикрия" (Тюмень) 

площадь Европы (ЖК "Европейский") 

19:00 – музыкальный перформанс "Кракатау Батукада", студия барабанов "Полиритмия" (Тюмень) 

микрорайон "Ямальский 1"


22 августа, Тюмень:


15:00 – шествие "Моллюск Ревю", Санкт-Петербургское Театральное Товарищество "КОМИК-ТРЕСТ" 

ЖК "Новин квартал" (50 лет Октября, 57а)

17:00 – шествие "Между завтра и вчера", уличный театр "Пластилиновый дождь" (Самара)

ЖК Звездный (Беляева 35/2)

19:00 – шествие "Затерянный караван", Авторский театр "Эскизы в пространстве" (Москва) 

ЖК Ново-Патрушево (Александра Митинского 7)


23 августа, Тобольск:


12:00 – шествие персонажей из спектакля "Сказки народов севера", Свободный молодежный театр (Тобольск)
Сквер им. П.П. Ершова

15:00 – перформанс "Insectum sapiens (Мотылек разумный)", театр-проект "Чудейство" (Тюмень) 

7 микрорайон
15:00 - музыкальный перформанс "Кракатау Батукада", студия барабанов "Полиритмия" (Тюмень)

15 микрорайон

16:00 – шествие "Моллюск Ревю", Санкт-Петербургское Театральное Товарищество "КОМИК-ТРЕСТ" 

4 микрорайон
17:00 – шествие "Между завтра и вчера", уличный театр "Пластилиновый дождь" (Самара)

7а микрорайон

18:00 – шествие "Затерянный караван", авторский театр "Эскизы в пространстве" (Москва)

6 микрорайон

Подробная программа фестиваля и расписание трансляций на сайте фестиваля

 

 

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