В Тюмени проходит акция "Портфель первокласснику"

09:15 21 августа 2020
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Горожане могут принять участие в ежегодной благотворительной акции "Портфель первокласснику", чтобы помочь детям из многодетных малообеспеченных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, собраться в школу.

Акция продлится до 31 августа. Портфели, а также тетради, ручки, альбомы, пластилин, цветные карандаши, краски и другие канцелярские принадлежности можно приносить в Региональный социально-реабилитационный центр "Семья" (пр. Геологоразведчиков, 14-А, офис 117, режим работы - с 9:00 до 18:00). Телефон для справок: 20-15-49.

Теги: акции , благотворительность , первоклассники , школьники
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