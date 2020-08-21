В Тюмени проходит акция "Портфель первокласснику"

Горожане могут принять участие в ежегодной благотворительной акции "Портфель первокласснику", чтобы помочь детям из многодетных малообеспеченных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, собраться в школу.

Акция продлится до 31 августа. Портфели, а также тетради, ручки, альбомы, пластилин, цветные карандаши, краски и другие канцелярские принадлежности можно приносить в Региональный социально-реабилитационный центр "Семья" (пр. Геологоразведчиков, 14-А, офис 117, режим работы - с 9:00 до 18:00). Телефон для справок: 20-15-49.