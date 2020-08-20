Тюменские депутаты участвуют в акции "Телефоны - фронтовикам"

Депутаты Тюменской городской думы в рамках всероссийской акции "Телефоны — фронтовикам" совместно с членами общественного движения "Волонтеры Победы" передали очередную партию мобильных телефонов с бесплатной сотовой связью участникам Великой Отечественной войны.

Депутат Николай Моисеев передал подарки пяти ветеранам. "Я рад возможности вновь повстречаться с фронтовиками, вручить им телефоны, и пожелать крепкого здоровья", - отметил он.

Надежде Ачкасовой удалось пообщаться с двумя ветеранами. Депутат отметила, что у каждого из фронтовиков удивительная и непростая судьба.

Оксана Величко участников войны навестила совместно с представителями региональной организации Всероссийского общества слепых. Помимо телефонов, депутат вручила ветеранам продуктовые наборы. "Мы не должны забывать о тех героических поступках, которые совершили наши земляки во имя свободы, чести, достоинства и благополучной жизни. Тех, кто трудился и воевал в годы войны, мы искренне благодарим, гордимся ими и храним вечную память об их ратных и трудовых подвигах", отметила Величко.