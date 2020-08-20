Тюменцам предложили самим решить, как будут получать знания их дети

Школы региона с 1 сентября планируют приступить к работе в традиционном очном формате, но родителям предоставили право выбора формата обучения для детей. Об этом сообщил 19 августа замгубернатора, директор департамента образования Алексей Райдер.

"Если есть родители, которые не намерены подвергать ребенка или семью в целом через ребенка риску заражения, то у нас будет действовать правило, позволяющее подать заявление в индивидуальном порядке о том, чтобы конкретному ребенку мы создали условия по надомному обучению", - рассказал Райдер.

Сроки дистанционного обучения - первая четверть или больше, исходя из эпидобстановки - также должны обозначить родители. Заявления будут приниматься в обязательном порядке.

По словам директора департамента, основная часть класса будет очно заниматься с педагогами в школе. Ребята, родители которых выберут дистанционную форму обучения — будут обучаться путем подключения к этому классу и присутствовать на уроках, находясь у себя дома. "Мы обязаны эти условия создавать с тем, чтобы не ограничивать право ребенка на получение образования. Выбор — за каждым родителем", - подчеркнул Райдер.

Что касается безопасности пребывания детей в школах, с материальной точки зрения все готово - дезинфицирующие средства, обеззараживали воздуха, бесконтактные термометры, средства индивидуальной защиты для сотрудников. Теперь главное - чтобы все предписания Роспотребнадзора неукоснительно выполнялись, а дети и педагоги в школы и детсады приходили здоровыми, чтобы минимизировать риски распространения коронавируса в организованных коллективах и своих семьях.

Татьяна Тихонова