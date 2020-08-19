Музейный комплекс им. Словцова возобновляет автобусные экскурсии

Фото: ТМПО

Спустя долгое время музеи наконец возобновили свою работу! Музейный комплекс им. И. Я. Словцова открывает бронь на автобусные экскурсии, по которым вы точно успели соскучиться.

22 и 29 августа в 20:00 состоится вечерняя экскурсия "Ночь. Улица. Фонарь…Автобус" (12+). Необыкновенное путешествие по вечерней Тюмени – порой новой и незнакомой.

Вы увидите город с необычного ракурса, созерцая огни неоновых фонарей на Мосту Влюбленных и Набережной, на Цветном бульваре и площади Памяти, сможете оценить классические формы Тюменского Драматического театра. Узнаете интересные истории о городе: об отдыхе по-тюменски, о "козах-бальмонтистках", об известных людях нашего края, побываете в старинных кварталах Тюмени.

Старт экскурсии от остановки "Набережная", стоимость билета: 250 руб. – 1 этаж, 350 руб. – 2 этаж; дети до 14 лет на втором этаже – 250 руб.

23 и 30 августа пройдет экскурсия "От острога до столицы" (6+). Путешествуя по главным улицам города, вы узнаете историю его развития со времён небольшого деревянного острога до столицы самой большой области в России.

Вам расскажут об открытии тюменской нефти и газа, о старых названиях тюменских улиц, о том, почему сибиряков называли "чаедувами" и где можно было купить сладости для тюменских барышень, кого в нашем городе называли "меховым королем" и многое другое. На экскурсии вы откроете для себя новые страницы жизни города счастливых людей…

Старт экскурсии от музея "Городская Дума" (ул. Ленина, 2), стоимость билета: 350 руб. – 1 этаж, 450 руб. – 2 этаж; дети до 14 лет, пенсионеры: 250 руб. – 1 этаж, 300 руб. – 2 этаж.

Бронирование по телефонам: +7 (3452) 45-35-90, +7 929 266 73 72. Не забывайте взять с собой маску!