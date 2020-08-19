В Тюмени откроется молодежный "Лагерь социального лидерства"

Фотография предоставлена организаторами

В разгаре подготовка к проведению "Лагеря социального лидерства". Так называется проект Тюменской городской молодежной общественной организации "Клубное объединение старшеклассников "ВЕГА", ставший победителем конкурса на соискание муниципального гранта в 2020 году.

"Лагерь социального лидерства" - это "онлайн-оффлайн" сборы с яркой и насыщенной программой на 5 дней для активных старшеклассников Тюмени. Как минимум 160 подростков в возрасте от 13 до 17 лет станут участниками реализации проекта. Сборы пройдут с 26 по 30 августа на базе городских площадок, а также онлайн сервисов и приложений. В Лагере подростки смогут развить свои социальные навыки, приобрести новые знакомства, а также найти площадку для самореализации.

Каждый из дней Лагеря направлен на определенную цель, а именно на адаптацию детей в условиях проекта, на нравственное воспитание, на спортивно-оздоровительное и творческое развитие, на командообразование и на рост коммуникативных и лидерских навыков. В программе: различные мастер-классы от приглашённых специалистов, творческие концерты, интеллектуальные и развлекательные игры, торжественные линейки, командообразующие тренинги, спектакли и многое другое.

Организатором проекта выступил комиссарский отряд “Товарищ”, состоящий из студентов Тюменских ВУЗов, прошедших подготовку к работе с детьми, работающий на добровольческой основе. Комиссарский отряд "Товарищ" - это педагогический коллектив, ведущий круглогодичную работу в общественной организации "Клубное объединение старшеклассников "ВЕГА". Внутри организации комиссары, как старшие наставники, распределены на 9 детских профильных отрядов (“Арабелла” - шоу-мастер, “Арго” - журналистика, “Багира” - туризм, “Беспокойные сердца” - лидерское воспитание, “Пламя” - вожатское мастерство, “Фаворит” - патриотическое воспитание, “Фиеста” - театральное мастерство, “Эдельвейс” - лидерское воспитание, “Ювента” - организация досуга). Каждый ребёнок может сам выбрать любой понравившийся отряд, любое привлекательное направление.

Основной набор ребят (в возрасте от 13 до 17 лет) был начат с 6-ого августа, на общем сборе молодёжной организации, однако ребёнок может в любой момент присоединиться к процессу подготовки к сборам.

Чтобы стать участником "Лагеря социального лидерства" достаточно обратиться в группу "ВКонтакте" либо по одному из приведенных ниже контактов и получить подробную консультацию, а затем начать активное сотрудничество в одном их отрядов "ВЕГи".

Руководитель, Кузьмичёва Галина Владимировна - 8 904 491 27 78

Методист, Хлебникова Анастасия Станиславовна - 8 982 908 78 33