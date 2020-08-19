Конкурс "Педагог года" в Тюмени проходит онлайн

Уроки, мастер-классы и визитные карточки в режиме прямой трансляции - в регионе впервые в онлайн-формате проходит конкурс "Педагог года Тюменской области - 2020".

Участники выступают перед жюри в дистанционном формате. Оценивают конкурсантов независимые эксперты не только из нашего региона, но и из разных уголков страны. За три дня профессиональных состязаний педагоги уже дали мастер-классы, рассказали о себе, представили свои авторские методики и находки, провели открытые уроки, учебные и внеучебные занятия, поучаствовали в круглом столе с родителями, где обсудили использование информационных технологий в профориентации детей с ограниченными возможностями здоровья, а также представили профессиональные кейсы.

Стать зрителем и наблюдать за конкурсантами может любой желающий на сайте ТОГИРРО. Репортажи о конкурсных днях выходят на Тюменском образовательном канале.

Конкурсные испытания завершатся на этой неделе, имена победителей станут известны 25 августа, сообщает областной департамент образования.