Конкурс "Педагог года" в Тюмени проходит онлайн

17:08 19 августа 2020
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Уроки, мастер-классы и визитные карточки в режиме прямой трансляции - в регионе впервые в онлайн-формате проходит конкурс "Педагог года Тюменской области - 2020". 

Участники выступают перед жюри в дистанционном формате. Оценивают конкурсантов независимые эксперты не только из нашего региона, но и из разных уголков страны. За три дня профессиональных состязаний педагоги уже дали мастер-классы, рассказали о себе, представили свои авторские методики и находки, провели открытые уроки, учебные и внеучебные занятия, поучаствовали в круглом столе с родителями, где обсудили использование информационных технологий в профориентации детей с ограниченными возможностями здоровья, а также представили профессиональные кейсы. 

Стать зрителем и наблюдать за конкурсантами может любой желающий на сайте ТОГИРРО. Репортажи о конкурсных днях выходят на Тюменском образовательном канале.

Конкурсные испытания завершатся на этой неделе, имена победителей станут известны 25 августа, сообщает областной департамент образования.

Теги: детсады , конкурсы , образование , педагоги , школы
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