Конкурс "Педагог года" в Тюмени проходит онлайн

Уроки, мастер-классы и визитные карточки в режиме прямой трансляции - в регионе впервые в онлайн-формате проходит конкурс "Педагог года Тюменской области - 2020".
Участники выступают перед жюри в дистанционном формате. Оценивают конкурсантов независимые эксперты не только из нашего региона, но и из разных уголков страны. За три дня профессиональных состязаний педагоги уже дали мастер-классы, рассказали о себе, представили свои авторские методики и находки, провели открытые уроки, учебные и внеучебные занятия, поучаствовали в круглом столе с родителями, где обсудили использование информационных технологий в профориентации детей с ограниченными возможностями здоровья, а также представили профессиональные кейсы.
Стать зрителем и наблюдать за конкурсантами может любой желающий на сайте ТОГИРРО. Репортажи о конкурсных днях выходят на Тюменском образовательном канале.
Конкурсные испытания завершатся на этой неделе, имена победителей станут известны 25 августа, сообщает областной департамент образования.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru