Роспотребнадзор запустил горячую линию по качеству и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей

С 19 августа по 2 сентября 2020 года в Управлении Роспотребнадзора и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области" будет работать горячая линия по вопросам качества и безопасности детских товаров, школьных принадлежностей.

Потребители могут получить консультации по вопросам качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, школьной формы, канцелярских товаров и школьных принадлежностей, а также действующих нормативных гигиенических требований к этой категории товаров.

Задать свои вопросы специалистам Управления Роспотребнадзора можно по телефонам: 20-24-03, 20-34-56, 8-963-068-79-21, 20-86-66. (часы работы: понедельник - четверг: 9.00 - 18.00; пятница: 9.00 - 16.45; перерыв: 13.00 – 13.45).

Кроме этого, можно обратиться в Консультационный центр на базе ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области" по телефону: 567-990 доб. 3722; 3723 (часы работы: понедельник - четверг: 8.00 - 17.00; пятница: 8.00 - 14.30; перерыв: 12.00 – 12.30).

Для жителей муниципальных районов области будут работать горячие линии в территориальных отделах Управления:

Территориальный отдел в г. Тобольске, Тобольском, Вагайском, Уватском, Ярковском районах – (3456) 24-68-89, 24-09-46;

Территориальный отдел в г. Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском районах – 8-(34551) 2-37-28; 8-(34551) 6-03-47;

Территориальный отдел в г. Ялуторовске, Заводоуковском городском округе, Упоровском, Юргинском, Ялуторовском районах – 8(34542) 9-03-41, 9-03-48 (г.Заводоуковск); 8(34535) 2-01-70 (г. Ялуторовск);

Территориальный отдел в Голышмановском, Армизонском, Аромашевском, Омутинском районах – 8(34546) 2-51-59;

Территориальный отдел в Бердюжском, Казанском, Сладковском районах – (34553) 4-20-16.

Часы работы горячих линий в территориальных отделах: понедельник - четверг: 8.00 - 16.00; пятница: 8.00 - 15.45; перерыв: 12.00 – 12.45.