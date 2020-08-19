У тюменских школьников в середине сентября проверят знания по основным предметам

Согласно решению Рособрнадзора всероссийские проверочные работы перенесены на середину сентября. Сама по себе форма среза знаний в таком варианте достаточна, чтобы выявить пробелы в знаниях школьников и слабые места, считает директор департамента образования Алексей Райдер.

“Мы против того, чтобы школы дополнительно организовывали какие-то собственные самостоятельные работы в тех случаях, если по этому предмету есть всероссийские проверочные работы, - сообщил он в прямом эфире. - Те предметы, к которым годом ранее ребята готовились к Всероссийской проверочной работе, будут срезаны только ВПР. По остальным предметам школы оставляют за собой право организовать внутренние административные самостоятельные, контрольные работы”.

Директор департамента призвал родителей школьников снять с себя страхи относительно проверочных работ и, тем более, не накручивать ими своих детей. Все контрольные будут безоценочными, начиная со всероссийских и заканчивая внутришкольными. “Мы их делаем не с целью покарать, расставить диагнозы детям в академическом отставании, а чтобы понять, над чем нам предстоит поработать в первой четверти”, - подчеркнул Алексей Райдер.

Татьяна Тихонова