Тюмень за день: 18 августа

Участники Тюменского нефтегазового форума сдадут тесты на covid-19
Пройти исследование на коронавирус участникам форума предложат в аэропорту и при входе в Технопарк.
Тюменские депутаты обсудят исполнение городского бюджета
В гордуме в сентябре заслушают отчеты об исполнении бюджета за 2019 год и первое полугодие 2020 года, об изменениях в Уставе города и нормативах градостроительного проектирования.
В Тюмени проверят, как водители и пешеходы соблюдают ПДД
19 и 21 августа в Тюменской области ГИБДД проверит на соблюдение правил дорожного движения водителей и пешеходов.
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