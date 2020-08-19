Тюмень за день: 18 августа

Участники Тюменского нефтегазового форума сдадут тесты на covid-19

Пройти исследование на коронавирус участникам форума предложат в аэропорту и при входе в Технопарк.

Тюменские депутаты обсудят исполнение городского бюджета

В гордуме в сентябре заслушают отчеты об исполнении бюджета за 2019 год и первое полугодие 2020 года, об изменениях в Уставе города и нормативах градостроительного проектирования.

В Тюмени проверят, как водители и пешеходы соблюдают ПДД

19 и 21 августа в Тюменской области ГИБДД проверит на соблюдение правил дорожного движения водителей и пешеходов.