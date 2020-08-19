В Тюмени проходят экспресс-уроки дорожной безопасности для экстремалов

Тюменские автоинспекторы провели для юных поклонников экстремальных колесных видов спорта экспресс-уроки дорожной безопасности, ведь зачастую ребята отрабатывают трюки и совершенствуют навыки езды прямо на улице.

Сотрудники ГИБДД напомнили подросткам, что оборудованные скейт-площадки безопасны, и только там необходимо выполнять трюки на скейтах, самокатах, роликах и ВМХ-байках. Им нельзя выезжать на дорогу, они должны подчиняться тем же правилам дорожного движения, что и пешеходы. Автоинспекторы рекомендовали начинающим спортсменам использовать защитную экипировку, чтобы уберечь себя от травм в случае падения.