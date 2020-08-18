Стримы с фестиваля "Сны улиц" будут транслироваться на молодежном портале и в "ВКонтакте"

РСУТиА в Суздали, фото предоставлено театром "Мимикрия",

Юбилейный фестиваль уличных театров "Сны улиц" пройдет 21-23 августа в новом формате – во дворах Тюмени и Тобольска. Театры, не нарушая дистанцию, сами придут к своим зрителям. Впервые фестиваль смогут увидеть онлайн-зрители – на площадке молодежного информационного портала Тюмени и Тюменской области Moi-portal.ruи в соцсетях.

Фестиваль "Сны улиц" включен в российскую сеть фестивалей, организованную Российским союзом уличных театров и артистов (РСУТиА). Объединяя фестивальное движение, в Тюмень из Суздали приедет флаг союза с первого фестиваля уличных театров, который прошел там 15 августа этого года. В Тюмени флаг расширится гербом нашего фестиваля и подписями всех участников "Снов улиц - 2020". В сентябре он отправится на фестиваль в Пермь.

Откроется тюменский фестиваль манифестом от Сергея Корсакова (проект "Картония", Москва) и Олега Скотникова (театр "Странствующие Куклы Господина Пэжо", Санкт-Петербург). Презентация РСУТиА – это откровенный разговор с журналистами, представителями органов власти и местным театральным сообществом о том, зачем городу нужен фестиваль и союз уличных театров.

Театр "Мимикрия" ко дню рождения фестиваля готовит номер "Полет во сне". Шоу в воздухе объединит работу артистов цирковой студии "Икар", поэта Петра Шифельбаена, вокалистки Елены Санниковой и композитора.