В Тобольске систематизируют информацию о захоронениях на Завальном кладбище

Администрация Тоболська совместно с Центром городских услуг совместно решили навести порядок на завальном кладбище, где много исторических захоронений, которые привлекают внимание туристов.

Решается вопрос по центральному входу. Возможно, его оставят как туристический пеший маршрут для паломников и горожан, а для автомобилей откроют технологический въезд у Иртыша. Продолжается инвентаризация мест захоронений. К осени будет создана электронная система базы данных, состоится оцифровка всех надписей, зафотографируется каждая могила, сообщили в администрации города.

У входа на территорию установлен стенд с указанием режима посещения кладбища в летнее и зимнее время. Появился пост охраны и несколько видеокамер системы "Безопасный город" с функцией распознавания лиц на самом погосте и прилегающей территории.

Видеокамеры, пропускная система необходимы для усиления контроля за копкой могил, благоустройством мест захоронения, чтобы не только случаи вандализма и воровства исключить, но и просто безответственность тех, кто проводит ремонтные работы. Пропуска выдаются в центре городских услуг с 8 до 18 часов, перерыв с 12 до 13 часов, воскресенье - выходной. Пенсионеры могут просто показать охраннику пенсионное удостоверение - никаких пропусков им не нужно, как и всем, кто решил дойти до места пешком, поясняют в администрации.