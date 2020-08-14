Офицеры СОБР и ветеран ОМОН получили квартиры из жилфонда Тюменской области

Пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области

В преддверии Дня Тюменской области по решению губернатора региона Александра Моора за заслуги перед Отечеством, мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, двум офицерам СОБР Управления Росгвардии по Тюменской области и ветерану ОМОН переданы в собственность квартиры из регионального жилищного фонда.

Офицеры СОБР выполняют служебно-боевые задачи не только на территории тюменского региона, но и на Северном Кавказе. За их плечами десятки служебных командировок, спецопераций по борьбе с бандформированиями и преступными группировками. Сотрудники отряда имеют многочисленные государственные и ведомственные награды, отличительные знаки, грамоты и благодарности от руководства Росгвардии.

Кавалер ордена Мужества, ветеран боевых действий прапорщик милиции в отставке Владимир Меньщиков в 2011 году вышел на заслуженный отдых. Более 16 лет он отдал службе в ОМОН ГУВД по Тюменской области. Пять раз выезжал в служебные командировки на Северный Кавказ, получил тяжёлое ранение во время спецоперации. В 2001 году за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в Чеченской Республике, в то время губернатор Тюменской области Сергей Собянин вручил Владимиру Александровичу орден Мужества.

Начальник Управления Росгвардии по Тюменской области полковник полиции Евгений Симаков, поздравляя офицеров с получение квартир, отметил, что они являются для молодых коллег примером мужества, чести и доблести. Он также выразил глубокую благодарность Александру Моору за содействие в решении социально-бытовых вопросов сотрудников, сообщает пресс-служба ведомства.