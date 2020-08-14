Школьникам помогут определиться с выбором профессии

Проект ранней профориентации для школьников 6 - 11 классов "Билет в будущее" реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина в рамках нацпроекта "Образование". В июле открылась регистрация участников и их родителей на платформе проекта и участие в онлайн-пробах. Они будут проходить с июля по ноябрь.

Школьникам бесплатно помогут разобраться в себе, узнать о своих сильных сторонах и профессиональных интересах, дадут возможность попробовать себя в различных профессиях под руководством опытных наставников. Кураторы помогут ребятам построить индивидуальные учебные планы в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями.

В Тюменской области площадками для проведения профессиональных проб станут 12 колледжей и техникумов, наставниками - более 130 преподавателей. Ребятам предложат на выбор 72 профессиональные компетенции.

Родители школьников могут посмотреть в личном кабинете результаты тестирования своих детей, обсудить их, а также получат уведомления, на какие мероприятия записался их ребенок.

Старт профессиональным пробам в онлайн-формате 13 августа дал Тюменский колледж строительной индустрии и городского хозяйства. Профессиональная проба по компетенции "Промышленный дизайн", длительностью в 90 минут предусматривает знакомство с профессией и основными видами деятельности дизайнера промышленных изделий. В течение профпробы ребята научатся разрабатывать эскиз зарядного устройства для электронной зубной щетки.

Оператором проекта выступает союз "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)" при поддержке Министерства просвещения РФ и АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", сообщает департамент образования и науки Тюменской области.