В ТюмГУ состоялось первое зачисление студентов на первый курс

В Тюменском госуниверситете опубликованы первые приказы о зачислении на договорные места. 461 человек сегодня уже может считать себя полноправным студентом первого курса очного отделения бакалавриата и специалитета.

Что касается бюджетных мест, то первый приказ о зачислении на бюджет без вступительных испытаний и особой и целевой квоте выйдет 22 августа. Тогда же будет опубликован приказ о зачислении в магистратуру.

Зачисление на основные конкурсные места традиционно будет проходить в две волны: 24 и 26 августа.

Стоит отметить, что на прошлой неделе на эту приемную компанию ТюмГУ получил 157 дополнительных бюджетных мест, которые были распределены на все направления подготовки, сообщили в Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.