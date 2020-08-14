Депутаты Тюменской гордумы участвуют в акции "Телефоны - фронтовикам"

Депутаты Тюменской городской думы в ходе общероссийской акции "Телефоны - фронтовикам" вручают мобильные телефоны участникам Великой Отечественной войны. Устройства с подключенным бесплатным тарифом позволят вызвать экстренные службы и оставаться на связи с родными, близкими, социальным работником, лечащим врачом.
Депутат Наталия Путина и представитель общественного движения "Волонтеров Победы" Илья Кумыцин телефон вручили участнице Великой Отечественной войны Майе Вербицкой. На фронте она была водителем.
Депутат Александр Григорьев и волонтеры Победы Дарья Терехина передали телефоны шестерым ветеранам, разъяснив каждому, как пользоваться подарком.
Заместитель председателя гордумы Дмитрий Осипов вручил телефоны двум фронтовикам. "Наша цель - обеспечить всех ветеранов возможностью свободно общаться и всегда быть на связи", - отметил Осипов.
В проекте принимают участие Минкомсвязи РФ и ведущие российские операторы сотовой связи. К акции присоединились уже 23 региона. Идею предоставления данной помощи ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны поддержали крупные мобильные операторы сотовой связи.
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