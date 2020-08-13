Альбина Селезнева вручила участникам войны мобильные телефоны с бесплатной связью

Депутат Тюменской городской думы Альбина Селезнева в рамках общероссийской акции "Телефоны — фронтовикам" вручила участникам и инвалидам Великой Отечественной войны мобильные телефоны и сертификаты на предоставление бесплатной связи.

"Для оперативной связи мы внесли номера телефонов экстренных служб, волонтера и депутата. Аппарат имеет большие клавиши набора и звуковое сопровождение. Очень важно, чтобы пожилой человек в критическую минуту мог быстро связаться с нужными людьми", - отметила Альбина Селезнева.

С подарками депутат побывала у четырех ветеранов, непосредственно участвовавших в боевых сражениях, защищавших рубежи нашей родины.

Александра Васильевна Чебаненко во время войны была медицинской сестрой в пехотных войсках, она прошла всю войну от Ворошиловграда до Берлина. После войны более двадцати лет проработала рулевым мотористом катера в Кондинском районе. Была депутатом сельского совета в поселке Устье-Аха. В марте этого года ей исполнилось 103 года.

Иосифа Васильевича Ширшова в 17 лет призвали на фронт осенью 1944 года из Бердюжского района. Получив военные специальности связиста и оружейника, он участвовал в боевых действиях в Советско-японской войне 1945 года.

Василий Иванович Тарасов ушел на войну в начале 1944 года из села Покровское. Воевал на Первом Дальневосточном фронте, прослужил в дивизионной артиллерии более пяти лет.

Федора Григорьевича Анисимова в августе 1940 года призвали на срочную службу в Петропавловскую военно-морскую базу 505-й артбатареи. Ему пришлось воевать с Японией уже после победы над Германией. Был контужен. После выздоровления он остался на Курилах ещё на три года сверхсрочной службы.