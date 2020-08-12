В Тюмени начался прием заявок на конкурс "Моя ИТ-идея"

Ежегодный областной конкурс "Моя ИТ-идея" проводится среди детей от 6 до 14 лет включительно. Прием заявок продлится с 11 августа по 11 октября 2020 года. Тематика работ - совершенствование компьютерной техники и программного обеспечения, расширение сферы применения цифровых технологий, таких как искусственный интеллект, виртуальная и дополненная реальности, робототехника и других.

Для участия нужно подать заявку на сайте конкурса либо направить на почту it-idea@72to.ru. К заявке необходимо приложить презентацию конкурсной работы, а также видео с кратким рассказом об идее от лица самого участника. Подробные условия конкурса можно посмотреть в положении на сайте.

Организаторы отмечают, что каждый год ребята представляют на конкурс интересные идеи, способные вдохновить взрослых на их практическую реализацию в ближайшем или далеком будущем. Так, например, в прошлом году это были очки с мягким стеклом, микросхемой и регулятором для диоптрий, ветрогенератор для получения энергии от воздушного потока, VR-игра для воспитания доброго отношения к животным.

Конкурсы, направленные на развитие творческого потенциала детей в области ИТ, организуются в регионе в рамках реализации национального проекта "Кадры для цифровой экономики". Главным исполнителем проекта выступает департамент информатизации Тюменской области.