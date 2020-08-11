Тюменское музейно-просветительское объединение предлагает посмотреть на звезды

Фото: пресс-служба ТМПО

Незаметно подкрался последний месяц лета - август. Не время расстраиваться, ведь август принесет с собой удивительное природное явление, именуемое "звездопадом". Об этом небесном чуде рассказывает Тюменское музейно-просветительское объединение.

Да, да именно в "Звездопад", как говорят в народе, "Падают звёзды с неба", но это не так. На самом деле – это движущийся с огромной скоростью (30 км/сек) метеор, который оставляет свой светящийся след в атмосфере. Обычно августовский звездопад начинается с конца июля и заканчивается в двадцатых числах августа. В 2020 году активнее всего он пройдёт в ночь с 12 на 13 августа.

А знаете ли вы, что более двух с половиной веков назад, в 1760-х годах учёными астрономами в Тобольске была развёрнута станция, где тоже следили за звёздами, а именно наблюдали за прохождением планеты Венеры через диск Солнца? Эта работа была связана с новым методом определения расстояния от Земли до Солнца. В дальнейшем исследования послужили в организации так называемых "Академических научных экспедиций", многие маршруты которых проходили через Тобольск.

В шестидесятых годах прошлого века учёными нашего города В.И. Евсеевым и В.П. Пятиковой были вновь организованы регулярные астрономические наблюдения, только уже за искусственными спутниками Земли. Сама станция была оборудована на крыше Тобольского Губернского музея, куда в любую погоду, в дождь и порывистый ветер поднимались учёные, и как только появлялся спутник, с помощью хронографа засекали траекторию его полёта. Важные для освоения космического пространства нашим государством результаты передавались в зашифрованном виде в Центр. Этот вклад в науку о космосе вызывает чувство гордости за наших земляков.

Как вы уже успели убедиться, интерес человека к вселенной не угасает и по сей день. Давайте воспользуемся возможностью, и в ночь с 12 на 13 августа с 23:00 по местному времени, обратясь к северо-востоку, посмотрим на небо, загадаем желание и дождёмся своей звезды.