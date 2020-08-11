В России 3 сентября пройдет "Диктант Победы"

Приуроченная к 75-летию окончания Великой Отечественной войны акция - одно из основных мероприятий Года памяти и славы, считает депутат Тюменской облдумы и региональный координатор реализации проекта партии "Единая Россия" "Историческая память" Александр Крупин.
В Тюменской области "Диктант Победы" пройдет на 50 площадках, способных вместить около 7 600 участников. Диктант можно будет написать в Тюменской областной научной библиотеке имени Димитрия Менделеева, в Тюменском областном государственном институте развития регионального образования, в 15 школах Тюмени. По 2 площадки будут работать в Тобольске и Ишиме, по одной - в Заводоуковске и Ялуторовске, 27 - в сельских школах региона.
Всероссийский исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны состоится 3 сентября. В диктанте будет 25 вопросов: двадцать общефедеральных и пять местной тематики, связанных с вкладом региона в Великую Победу и ролью в войне.
По согласованию с Министерством просвещения РФ высокие результаты засчитают при поступлении в вузы.
При проведении акции учтут эпидемиологическую ситуацию и все рекомендации Роспотребнадзора. Зарегистрироваться для участия можно на сайте проекта диктантпобеды.рф.
Александр Крупин считает, что основным участником акции должна стать молодежь:
Очень важно, чтобы молодежь знала истинную правду о войне. Чтобы из поколения в поколение передавалась память о великом подвиге нашего народа. Этот проект имеет большое историческое и патриотическое значение.
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