Педагоги Тюмени могут пройти первую всероссийскую "Августовку Учи.ру"

Открытое всероссийское совещание-конференция "Августовка Учи.ру. Главное событие перед стартом нового учебного года" в режиме онлайн пройдет 13 и 14 августа.
Эксперты обсудят последствия пандемии для школьного образования, использование дистанционных инструментов обучения в новом учебном году, адаптацию школьников после каникул, эффективные способы работы с пробелами, рекомендации Роспотребнадзора, подготовку к ВПР и другое.
Оформить заявку на участие и зарегистрироваться нужно на сайте Учи.ру. Участники обоих дней получат бесплатный сертификат.
Екатерина Латыпова, руководитель направления по взаимодействию с учителями платформы Учи.ру:
Это наш второй опыт создания всероссийской площадки по обсуждению ключевых вопросов сферы образования. В марте проходила однодневная конференция “Учи.ру и лучшие образовательные практики в России и за рубежом”, в которой приняли участие более 30 тыс. педагогов. Сейчас мы делаем первую всероссийскую онлайн-августовку, доступную всем учителям. На ней мы осветим самые волнующие вопросы перед стартом учебного года.
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