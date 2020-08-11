Педагоги Тюмени могут пройти первую всероссийскую "Августовку Учи.ру"

Открытое всероссийское совещание-конференция "Августовка Учи.ру. Главное событие перед стартом нового учебного года" в режиме онлайн пройдет 13 и 14 августа.

Эксперты обсудят последствия пандемии для школьного образования, использование дистанционных инструментов обучения в новом учебном году, адаптацию школьников после каникул, эффективные способы работы с пробелами, рекомендации Роспотребнадзора, подготовку к ВПР и другое.

Оформить заявку на участие и зарегистрироваться нужно на сайте Учи.ру. Участники обоих дней получат бесплатный сертификат.

Екатерина Латыпова, руководитель направления по взаимодействию с учителями платформы Учи.ру: