Фестиваль "Сны улиц" будет три дня путешествовать по дворам Тюмени и Тобольска

Впервые фестиваль уличных театров "Сны улиц" отправляется в путешествие по дворам. Ранее мероприятие проходило на площадях и в парке, собирая публику в одной локации.

21 августа представления пройдут в жилом комплексе "Европейский" и микрорайон "Ямальский 1". 22 августа фестиваль переместится в жилые комплексы "Звездный", "Ново-Патрушево" и "Новин". 23 августа актеры будут радовать жителей и гостей Тобольска в сквере имени Ершова, 4, 6, 7, 7А и 15 микрорайонах.

Площадка открытия фестиваля, как и само действо, пока не разглашаются. Для возможности удаленного участия в театральном празднике будет организована онлайн-трансляция на сайте "Мой портал", трансляция начнется 21 августа в 12:00.

В юбилейном 15-м фестивале участвуют ведущие российские уличные театры: "Эскизы в Пространстве" (Москва), "Пластилиновый дождь" (Самара) и Санкт-Петербургское театральное товарищество "Комик-Трест"; а также тюменские "Мимикрия", "Чудейство" и студия барабанов "Полиритмия". Впервые участвует тобольский коллектив – Свободный молодежный театр.

"Все коллективы будут работать в жанре шествия. Гигантские улитки, египетские боги на ходулях и другие необычные персонажи отправятся в путеШествие по дворам, чтобы стать ближе к своему зрителю. За театральным променадом можно наблюдать из окон и балконов, с безопасной дистанции на улице, а также в формате онлайн-трансляций", - отмечают организаторы.

Подробная программа фестиваля - на официальном сайте.