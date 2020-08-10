Тюменских подростков будут агитировать на получение строительных профессий

Центр профориентации "Стальная Гвардия" 8 августа анонсировал профориентационный проект для подростков города, который направлен на знакомство со строительной отраслью. В честь проекта и Дня строителя на Площади 400-летия команда центра выложила слово "стройка" из двухсот защитных касок.

"Цель нашего проекта — популяризация строительных профессий на территории Тюмени среди подростков 14-16 лет. Мы вовлекаем участников в серию онлайн-событий. Она направлена на информирование о строительных специальностях. В планах создание медиаконтента для продвижения этой сферы деятельности и проведение насыщенной образовательной программы", - сообщил представитель Центра профориентации "Стальная Гвардия" Богдан Алмаев. Также в списке мероприятий - общение с наставниками проекта, онлайн-экскурсии по профессиональным учреждениям.

Регистрация на участие в проекте пройдет с 1 сентября по 10 октября в группе проекта. Старт образовательной программы намечен на 15 октября.

Проект организуется при поддержке мультицентра "Моя территория" и конкурса проектов "Моя идея.Pro".