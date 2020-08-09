Воспитанники Борковского Дома социальной реабилитации смогут заниматься боксом

В Доме социальной реабилитации, расположенном в Борках, планируется открытие секции по боксу. Около 40 человек смогут посещать спортивные занятия.

По словам тренера-преподавателя по боксу ДЮСШ пос. Боровский Тюменского района Артема Ситникова, его идею организовать на базе социального учреждения спортивную секцию поддержали руководство ДЮСШ и Федерация по боксу Тюменской области. Они также помогут с оснащением базы для тренировок.

Как отметил Артем Ситников, среди детей Дома социальной реабилитации много тех, у кого сильный характер, поэтому из них можно воспитать настоящих чемпионов. Тренер планирует набрать две группы детей: до 5 класса и с 5 по 11 классы. Всего в секции смогут заниматься около 40 человек. Секция планирует начать свою работу сразу же после снятия ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

Тренер утверждает, что главная его цель воспитание не чемпиона, а хорошего человека. Стаж работы Артема Ситникова в качестве тренера составляет 21 год. Среди его воспитанников – призеры всероссийских соревнований, победители УФО и участник международного турнира, пишет ИА "Тюменская линия".